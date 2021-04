Emergenza Covid: ecco lo studio SEGRETO che ha convinto il governo a NON riaprire (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo le recenti riaperture consentite dal governo grazie al calo dei contagi che secondo l’ultimo Rt rilevato sui casi sintomatici e riferito al periodo tra il 31 marzo e il 13 aprile è di 0,81, viene furi ora uno studio che ipotizza cosa succederà fino al 15 luglio, come riporta il Corriere che afferma: che cosa può succedere di qui al 15 luglio con le prime riaperture di ieri è contenuto in un modello statistico elaborato da Stefano Merler, il matematico-epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler che fa i conti per l’Istituto superiore di Sanità e il ministero della Salute da febbraio 2020 (e li ha azzeccati tutti). Lo studio SEGRETO Questo studio è stato tenuto SEGRETO dal governo, ma è bene precisare che: nelle proiezioni ci sono solo calcoli, nulla ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo le recenti riaperture consentite dalgrazie al calo dei contagi che secondo l’ultimo Rt rilevato sui casi sintomatici e riferito al periodo tra il 31 marzo e il 13 aprile è di 0,81, viene furi ora unoche ipotizza cosa succederà fino al 15 luglio, come riporta il Corriere che afferma: che cosa può succedere di qui al 15 luglio con le prime riaperture di ieri è contenuto in un modello statistico elaborato da Stefano Merler, il matematico-epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler che fa i conti per l’Istituto superiore di Sanità e il ministero della Salute da febbraio 2020 (e li ha azzeccati tutti). LoQuestoè stato tenutodal, ma è bene precisare che: nelle proiezioni ci sono solo calcoli, nulla ...

