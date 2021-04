Emergenza Covid, da Regione 17 milioni per assistenza ai poveri (Di mercoledì 28 aprile 2021) «L’attuale situazione sulla povertà assoluta, tra le più gravi conseguenze del Covid 19 e che secondo i dati Istat tocca il valore più elevato dal 2005, impone scelte immediate; il tempo d’intervento è fondamentale. Per questo motivo il governo Musumeci ha destinato 17 milioni del fondo povertà per venire incontro alle esigenze primarie dei senza il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 28 aprile 2021) «L’attuale situazione sulla povertà assoluta, tra le più gravi conseguenze del19 e che secondo i dati Istat tocca il valore più elevato dal 2005, impone scelte immediate; il tempo d’intervento è fondamentale. Per questo motivo il governo Musumeci ha destinato 17del fondo povertà per venire incontro alle esigenze primarie dei senza il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

repubblica : Covid, emergenza negli ospedali. Al Cotugno subintensiva piena: 'Ci sono anche giovani gravi' - marattin : Qualcuno ricorderà come, alcuni di noi, nei mesi scorsi avvertivano che se finita l’emergenza Covid tornassimo a cr… - fanpage : Emergenza #Covid in India - Fabfelix67 : RT @OrtigiaP: Covid, Portogallo conferma fine stato emergenza il 2 maggio Dopo Olanda e Belgio tocca al Portogallo.. per i primi di maggio… - franco_ff2017 : @StefanoOrsi12 @ologrammm Data la situazione di estrema emergenza #Covid_19 in #India , uno si aspetterebbe di trov… -