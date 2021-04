Elezioni in Spagna | Marcelo rischia di non giocare la prossima gara di Champions

Advertising

euronewsit : Antichavisti e di destra: i venezuelani al voto in Spagna. Alle elezioni regionali di Madrid secondo alcune stime p… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Antichavisti e di destra: i venezuelani al voto in Spagna Alle elezioni regi… - GianniMagini : @fabiopi1000 @IlConteIT @MPenikas @Dangelogianluc1 @EmmaKump @isadoralarosa @ApriGli_Occhi @ANTEO17… - GianniMagini : @MPenikas @Dangelogianluc1 @IlConteIT @EmmaKump @isadoralarosa @ApriGli_Occhi @ANTEO17 @francotaratufo2 @APatrignan… - Dangelogianluc1 : @GianniMagini @IlConteIT @EmmaKump @MPenikas @isadoralarosa @ApriGli_Occhi @ANTEO17 @francotaratufo2 @APatrignan… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Spagna

Sky Sport

... fatti che hanno generato un clima di alta tensione negli ultimi giorni della campagna per leregionali di Madrid, previste per martedì prossimo e considerate dagli analisti una tornata ......- che ha del surreale - è stata riportata inda 'El Mundo'. Il brasiliano - si legge - sarebbe stato sorteggiato e convocato al seggio elettorale in qualità si scrutatore per ledell'...Ennesimo imprevisto in casa Galacticos, dopo i numerosi infortuni che hanno complicato questa seconda parte di stagione. Questa volta non infortunio però, ma.. una tornata elettorale.Le Poste spagnole hanno intercettato a Madrid una lettera con un augurio di morte e due pallottole diretta all'ex premier José Luis Rodríguez Zapatero. Lo riportano i media iberici, che citano fonti d ...