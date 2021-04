eFOOTBALL PES | Konami annucnia la Partnership con il Napoli

(Di mercoledì 28 aprile 2021)Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di collaborazione di lunga durata con la Società Sportiva Calcio(“”), club italiano di massima divisione. Questaufficiale, relativa al settore dei videogiochi a tema calcistico, avrà inizio nella stagione 2021/22 e garantirà numerosi diritti di commercializzazione. A partire dalla stagione calcistica 2022/23, la seriePES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione autorizzata delha inoltre comunicato che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo del. Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata “SSC...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : eFOOTBALL PES

Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/2023, la seriesarà l'unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente ...Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/23, la seriesarà l'unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente ...Una bella novità per il centro di Castel Volturno: il centro sportivo del Napoli cambierà nome, pronto a diventare “SSC Napoli KONAMI Training Center” grazie alla nuova partnership stipulata dal club ...Una bella novità sotto il sole di Castel Volturno: il centro sportivo del Napoli cambierà nome, pronto a diventare “SSC Napoli KONAMI Training Center” grazie alla ...