Editoria | fusione Audipress e Audiweb | nasce Audicomm

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) – I cda di, riuniti oggi sotto la presidenza, rispettivamente, di Ernesto Mauri e Marco Muraglia, hanno approvato all’unanimità il progetto ditra le due società che darà vita nelle prossime settimane a un nuovo “Joint Industry Commitee, con il compito di sviluppare una nuova rilevazione integrata tra le audience digitali e le readership della stampa”. La nuova società sarà denominatae, spiega una nota, “riunirà tutte le componenti più significative del mercatole, digitale, pubblicitario italiano, dotando così il nostro paese, tra i primi a livello europeo, di uno strumento evoluto per la misurazione delle audience sulle diverse piattaforme”.Contestualmente, ai principali istituti di ricerca operanti in Italia sarà indirizzata, ...

... in un processo di concentrazione che non caratterizza solo l'. Basti pensare in Italia all'acquisizione di Rizzoli da parte di Mondadori nel 2016, e su scala globale latra i due ...Latra Uevents - societa del gruppo leader in Italia nella progettazione e realizzazione di eventi MICE guidata da Laura Garbarino - ed Econometrica - societa attiva nell'e negli ...