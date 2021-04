Economico, ecologico e pure chic: Montezemolo lancia il bus di lusso (Di mercoledì 28 aprile 2021) Basta con i torpedoni scomodi, dai sedili rigidi e stretti e dagli scarichi fumosi. Arrivano i bus di nuova concezione per le lunghe e brevi distanze, sono tecnologici, "verdi" e rasentano il lusso Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Basta con i torpedoni scomodi, dai sedili rigidi e stretti e dagli scarichi fumosi. Arrivano i bus di nuova concezione per le lunghe e brevi distanze, sono tecnologici, "verdi" e rasentano il

Ultime Notizie dalla rete : Economico ecologico Il podcast per scoprire i boschi italiani È un viaggio alla scoperta dei boschi italiani, del loro ruolo sociale, economico, ecologico e culturale, un racconto lungo l'ecotono tra un ambiente naturale che ormai rappresenta più di un terzo ...

40#Palermoovimento. Bloc - News della contronarrazione sociale ...attuale - segnata da una pandemia le cui radici profonde stanno proprio nello squilibrio ecologico ... Occorre un audit del debito e il rilancio della pianificazione del sistema economico. Francesco ...

Economico, ecologico e pure chic: Montezemolo lancia il bus di lusso il Giornale Pnrr deve essere modificato per diventare coerente con politiche europee, Green Deal e transizione ecologica “Sono diversi i miglioramenti apportati al Piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro Paese elaborato dal governo Draghi. Un lavoro che però consideriamo solo all’inizio, perché il PNRR non è ...

