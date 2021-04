Ecco PERCHE’ meteo di GIUGNO rischio CALDO d’Africa eccezionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) meteo GIUGNO CALDO africano.Erano i primi giorni di aprile, giorni durante i quali si parlò – giustamente – delle prime fiammate d’Africa. I modelli previsionali preannunciavano un riscaldamento sahariano imponente, segno inequivocabile della progressione stagionale. Dobbiamo riprendere in mano l’argomento e sapete perché? Perché ci siamo, l’Anticiclone Africano sta cominciando a mettere la testa fuori dal guscio, allungandosi verso il Mediterraneo centrale. Per il momento sembra in grado di coinvolgere marginalmente il Sud, ma quel marginalmente potrebbe produrre oltre 30°C di temperature massime. La preoccupazione è per GIUGNO… Detto che anche maggio potrebbe proporci qualche fiammatina niente male, GIUGNO potrebbe riservarci le prime bolle roventi sahariane. Quanto roventi lo ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021)africano.Erano i primi giorni di aprile, giorni durante i quali si parlò – giustamente – delle prime fiammate. I modelli previsionali preannunciavano un riscaldamento sahariano imponente, segno inequivocabile della progressione stagionale. Dobbiamo riprendere in mano l’argomento e sapete perché? Perché ci siamo, l’Anticiclone Africano sta cominciando a mettere la testa fuori dal guscio, allungandosi verso il Mediterraneo centrale. Per il momento sembra in grado di coinvolgere marginalmente il Sud, ma quel marginalmente potrebbe produrre oltre 30°C di temperature massime. La preoccupazione è per… Detto che anche maggio potrebbe proporci qualche fiammatina niente male,potrebbe riservarci le prime bolle roventi sahariane. Quanto roventi lo ...

