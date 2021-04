“É sempre mezzogiorno” | spirale di pane ai 3 colori di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La primavera è ormai arrivata, anche se con un carico di pioggia inaspettato, enon può fare a meno di celebrarla con un lievitato multicolor. Vediamo come preparare ladiai 3.Ingredienti Impasto verde: 250 g farina 0, 5 g lievito di birra, 120 estratto di rucola, 5 g sale, 20 g olio evo Impasto rosso: 250 g farina 0, 5 g lievito di birra, 120 estratto di cavolo rosso, 5 g sale, 20 g olio evo Impasto giallo: 250 g farina 0, 5 g lievito di birra, 120 estratto di radice di curcuma, 5 g sale, 20 g olio evo ProcedimentoIl procedimento, per la preparazione dei tre impasti, è il medesimo, cambia solo la parte liquida, che poi sarà quella che darà il colore. Procediamo, quindi, in questo modo.Mettiamo la farina in una ciotola o in planetaria, insieme al lievito ...