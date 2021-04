E League | Solskjaer | non volevo mancare di rispetto alla Roma

(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Laè una grande squadra, con una storia. Ho anche le maglie di Totti e De Rossi, firmate, Conosco benissimo la loro qualità e se non li abbiamo seguiti tantissimo prima di sapere che dovevamo ...

Solskjaer: 'Roma, grande rispetto, ho le maglie di Totti e De Rossi. Ma vogliamo la Coppa'

Lo ha detto l'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Europa, dopo che la sua frase "non conosco i giallorossi". Manchester United-Roma è una semifinale di Europa League e si gioca giovedì alle 21. La Roma di Paulo Fonseca vola a Manchester per la semifinale d'andata di di Europa League I giallorossi all'inseguimento di un sogno: la finale di Europa League.