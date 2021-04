E’ finita tra Ambra e Massimiliano Allegri? Un amico racconta tutto (Foto) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno sempre fatto di tutto per tutelare la loro storia d’amore, le loro vite, evitando dichiarazioni d’amore, Foto sui social e apparizioni varie in coppia. E se Ambra e Allegri non danno notizie della loro vita di coppia ci pensa qualcun altro. Sembra che un amico di Allegri abbia raccontato tutto alla rivista Dipiù, da qui la notizia della crisi. Addirittura, sarebbero ad un passo dall’addio. Il settimanale di gossip parla di distanza, di lontananza, ma non solo fisica. L’attrice romana è impegnata a Potenza sul set di un nuovo film. Allegri è a Montecarlo e sta decidendo il suo futuro. Allegri VOLA LONTANO E DICE ADDIO AD ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021)Angiolini ehanno sempre fatto diper tutelare la loro storia d’amore, le loro vite, evitando dichiarazioni d’amore,sui social e apparizioni varie in coppia. E senon danno notizie della loro vita di coppia ci pensa qualcun altro. Sembra che undiabbiatoalla rivista Dipiù, da qui la notizia della crisi. Addirittura, sarebbero ad un passo dall’addio. Il settimanale di gossip parla di distanza, di lontananza, ma non solo fisica. L’attrice romana è impegnata a Potenza sul set di un nuovo film.è a Montecarlo e sta decidendo il suo futuro.VOLA LONTANO E DICE ADDIO AD ...

Advertising

ilbuiocolorato : era da un po' che mi chiedevo dove fosse finita la mia tesi ebbene è spuntata fuori un anno e mezzo dopo tra i libr… - Novella_2000 : È finita tra Diletta Leotta e Can Yaman? La conduttrice paparazzata mentre bacia un altro (FOTO) - GiordanoBoncor1 : @TheBest1899 Si si attualmente si ma hanno gli hornets e gli heat a pari punti quindi non darei per scontata la qua… - ScuolaNoCovid : RT @La7tv: #omnibus Il matematico #Sebastiani sull'andamento della curva dei contagi dopo le #aperture decise dal governo: 'Discesa della c… - alientwin13 : Diciamo che tra Tom Cruise e la Kidman non deve essere finita bene se queste sono foto di lei subito dopo aver firm… -