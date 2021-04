Dopo il fallimento del primo round, l’Ue usa il «modello Trump» per diventare leader nella produzione di vaccini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo una partenza più lenta rispetto al Regno Unito e la consegna delle prime dosi simboliche del Vax Day di inizio gennaio, la campagna vaccinale europea non è mai decollata, e anche se il peggio è passato viene ancora considerata come un fallimento. AstraZeneca, il fornitore su cui si era puntato maggiormente, non ha rispettato le consegne mettendo la Commissione europea al centro delle polemiche per la pessima gestione di una missione su cui Bruxelles aveva puntato un enorme capitale politico. Molti hanno puntato il dito contro la presidente Ursula von der Leyen, considerandola direttamente colpevole, aprendo una ferita che non è ancora stata sanata. Mentre gestiva l’emergenza però, Von der Leyen ha pensato a come evitare di trovarsi nuovamente in questa situazione. Un’inchiesta del New York Times ha ricostruito la storia che ha portato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021)una partenza più lenta rispetto al Regno Unito e la consegna delle prime dosi simboliche del Vax Day di inizio gennaio, la campagna vaccinale europea non è mai decollata, e anche se il peggio è passato viene ancora considerata come un. AstraZeneca, il fornitore su cui si era puntato maggiormente, non ha rispettato le consegne mettendo la Commissione europea al centro delle polemiche per la pessima gestione di una missione su cui Bruxelles aveva puntato un enorme capitale politico. Molti hanno puntato il dito contro la presidente Ursula von der Leyen, considerandola direttamente colpevole, aprendo una ferita che non è ancora stata sanata. Mentre gestiva l’emergenza però, Von der Leyen ha pensato a come evitare di trovarsi nuovamente in questa situazione. Un’inchiesta del New York Times ha ricostruito la storia che ha portato ...

