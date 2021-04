Dopo 2.700 giorni finisce la gogna mediatico giudiziaria per Carolina Girasole (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ci volle un attimo per passare da sindaco in trincea contro la criminalità organizzata a politico in combutta con i boss della 'ndrangheta. Anzi una notte quella in cui, nel dicembre 2013, bussarono alla porta dell'abitazione di Carolina Girasole, allora sindaca di Isola Capo Rizzuto, per arrestarla. Una notte in cui da vittima divenne carnefice. Pochi mesi prima le avevano incendiato la casa al mare e si ipotizzò una ritorsione contro un pubblico amministratore rompiscatole. Ed invece Girasole finì in carcere con l'accusa di essere stata appoggiata elettoralmente dalla cosca Arena, offrendo in cambio favori negli appalti e nella gestione di alcuni beni confiscati. Toccava alla giustizia garantire il contrappeso ad una così infamante ipotesi. Ed invece, come spesso accade, la giustizia sa essere ingiusta e crudele. Una notte per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ci volle un attimo per passare da sindaco in trincea contro la criminalità organizzata a politico in combutta con i boss della 'ndrangheta. Anzi una notte quella in cui, nel dicembre 2013, bussarono alla porta dell'abitazione di, allora sindaca di Isola Capo Rizzuto, per arrestarla. Una notte in cui da vittima divenne carnefice. Pochi mesi prima le avevano incendiato la casa al mare e si ipotizzò una ritorsione contro un pubblico amministratore rompiscatole. Ed invecefinì in carcere con l'accusa di essere stata appoggiata elettoralmente dalla cosca Arena, offrendo in cambio favori negli appalti e nella gestione di alcuni beni confiscati. Toccava alla giustizia garantire il contrappeso ad una così infamante ipotesi. Ed invece, come spesso accade, la giustizia sa essere ingiusta e crudele. Una notte per ...

Advertising

__marcovitale__ : @jeperego un 'martedi' che fa ben sperare...aumento importante dopo una media di 400mila dosi i martedi delle ultim… - SGiannella : Aprile di #recuperi: gli 007 dell’arte brianzoli colpiscono ancora, con due restituzioni in due settimane.… - Accpp3 : @borghi_claudio @Politicaebasta @liberomondo2016 @Marko_Morandi @giangoSGV Spero mi risponda, una partita Iva come… - ary_anna : RT @d_essere: @AlexGiudetti @sabrina__sf ???????? Il Times of India riporta che il 75% delle morti avverse in India si è verificato entro tre… - Xdeso : RT @d_essere: @AlexGiudetti @sabrina__sf ???????? Il Times of India riporta che il 75% delle morti avverse in India si è verificato entro tre… -