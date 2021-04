DOMINA, serie tv Sky con Kasia Smutniak su Livia Drusilla: cast, uscita, trama e anticipazioni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Femminilità, temperanza e potere: sono queste le peculiarità preDOMINAnti di DOMINA, la nuova serie Sky Original (prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms) incentrata su Livia Drusilla, l’imperatrice più potente e influente di Roma. Si tratta di un period drama articolato in otto puntate in arrivo su Sky e Now da venerdì 14 maggio con tutti gli episodi disponibili. Leggi anche: Fiction Mediaset: ciak si gira per tre nuove produzioni! Protagonista assoluta della serie ideata e scritta da Simon Burke è Kasia Smutniak, alle prese con il ruolo di questa ambiziosa e determinata nobildonna che più di tutti ha saputo conquistare un posto di grande prestigio e potere nel mondo di allora. Vissuta dal 57 a.C. al 29 d.C. la storia di Livia ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 aprile 2021) Femminilità, temperanza e potere: sono queste le peculiarità prenti di, la nuovaSky Original (prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms) incentrata su, l’imperatrice più potente e influente di Roma. Si tratta di un period drama articolato in otto puntate in arrivo su Sky e Now da venerdì 14 maggio con tutti gli episodi disponibili. Leggi anche: Fiction Mediaset: ciak si gira per tre nuove produzioni! Protagonista assoluta dellaideata e scritta da Simon Burke è, alle prese con il ruolo di questa ambiziosa e determinata nobildonna che più di tutti ha saputo conquistare un posto di grande prestigio e potere nel mondo di allora. Vissuta dal 57 a.C. al 29 d.C. la storia di...

