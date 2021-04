Domenica Live e Pomeriggio 5 chiudono in anticipo? Barbara d’Urso assente nei nuovi palinsesti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Domenica Live e Pomeriggio 5 chiudono in anticipo? Mistero sui nuovi palinsesti estivi di Canale5 che segnando già un ‘vuoto’ proprio al Pomeriggio sia in settimana che alla Domenica lasciando uno spazio non meglio precisato e indicato con la scritta Soap. In molti si attendono una nuova serie turca, che sembra arriverà proprio già dal 3 giugno, salvo cambiamenti. I palinsesti pubblicati partiranno dal 30 maggio e, in particolare, quello di Canale5 vede Soap e Film in settimana fino all’ora dei quiz (Caduta Libera e poi The Wall), la stessa dicitura è riportata al sabato Pomeriggio e poi anche alla Domenica. Questo significa che Barbara d’Urso ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)in? Mistero suiestivi di Canale5 che segnando già un ‘vuoto’ proprio alsia in settimana che allalasciando uno spazio non meglio precisato e indicato con la scritta Soap. In molti si attendono una nuova serie turca, che sembra arriverà proprio già dal 3 giugno, salvo cambiamenti. Ipubblicati partiranno dal 30 maggio e, in particolare, quello di Canale5 vede Soap e Film in settimana fino all’ora dei quiz (Caduta Libera e poi The Wall), la stessa dicitura è riportata al sabatoe poi anche alla. Questo significa che...

