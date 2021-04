Dl elezioni | terminate dichiarazioni di voto | aula sospesa poi chiama per fiducia

Advertising

LeoWolf1992 : RT @SportInsider: Elezioni CONI. Terminate le votazioni territoriali. Confermate le anticipazioni: 4 voti per l'uscente, Malagó, 2 per lo s… - SportInsider : Elezioni CONI. Terminate le votazioni territoriali. Confermate le anticipazioni: 4 voti per l'uscente, Malagó, 2 pe… -

Ultime Notizie dalla rete : elezioni terminate

La Sicilia

Non ci sono giri larghi o prese di tempo: la morte di Daniza viene comunicatatutte le ... Dopo aver vinto leprovinciali soffiando, anche, sulla paura per orsi e lupi, il tutto ...Mi dispiace di non vederecerte opere, come, per fare un esempio, la nuova scuola, ma in ...da parte dell'opposizione consiliare e di gruppi civici nati in previsione dellecomunali ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Sono terminate le dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al dl Elezioni. L'aula è stata sospesa e verrà riconvocata alle 21 e 57 per la chiama per il voto di ...Mi dispiace di non vedere terminate certe opere, come ... da parte dell’opposizione consiliare e di gruppi civici nati in previsione delle elezioni comunali dell’ottobre prossimo.