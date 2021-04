Dl Elezioni | Giorgis | ‘differimento necessario | strumentale ostruzionismo FdI’

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La diffusione del virus continua ad uccidere. In questo quadro, considerando ciò che è accaduto in altri Paesi ove si sono svolte delle, ascoltando le valutazioni della comunità scientifica e condividendo le sagge parole del Presidente della Repubblica, il governo, con il decreto-legge che ci stiamo accingendo a convertire, ha disposto il differimento delleamministrative, dellesuppletive per i seggi parlamentari rimasti vacanti e delledegli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario al prossimo autunno, tra il 15 settembre e il 15 ottobre”. Così Andrea, deputato del Partito democratico e componente della commissione Giustizia, intervenendo in Aula sul decreto. “Non credo che questa scelta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Giorgis

Metro

...due anni fa dal PD per consentire il diritto di voto ai fuori sede nellenazionali, europee e referendum'. Lo affermano i deputati del Pd firmatari della pdl Madia, Ceccanti,, Pini, ......due anni fa dal PD per consentire il diritto di voto ai fuori sede nellenazionali, europee e referendum". Lo affermano i deputati del Pd firmatari della Pdl, Madia, Ceccanti,, Pini, ...Così Andrea Giorgis, deputato del Partito democratico e componente della commissione Giustizia, intervenendo in Aula sul decreto Elezioni. “Non credo che questa scelta comprometta i fondamentali ...Il deputato di Forza Italia è imputato per corruzione elettorale. "Non so nulla, erano tutti miei clienti” PALERMO – Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha rinviato a giudizio per il rea ...