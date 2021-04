Dispersione scolastica | “Puntare su repressione giudiziara | lavoro e istruzione”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“Il Consiglio Regionale della Campania è fortemente impegnato sul problema dei minori a rischio e per far sì che una buona governance dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella quale le Regioni occupino un ruolo di primo piano, possa garantire una spesa efficace non solo per realizzare le infrastrutture materiali, indispensabili per colmare il gap tra nord e sud, ma anche per potenziare quelle immateriali e rilanciare l’e la cultura e nuovi percorsi scolastici ed universitari che possano sottrarre i nostri giovani alle insidie della criminalità ed aprire opportunità di crescita culturale, lavorativa e professionale”. E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, aprendo l’audizione della VI Commissione su “Minori a rischio: lo stato dell’arte in Campania”, tenuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Dispersione scolastica

anteprima24.it

...a istituto) vanno aggiunti i 320 milioni di fondi Pon avanzati dalla vecchia programmazione europea 2014/20 - e come tali destinati per il 70% al Sud in chiave di lotta alla...Questa è la scuola che lotta contro la. Importante per me segnalare che una buona parte delle risorse saranno destinate infatti ai terrori del Sud più in difficoltà. In questo ...Tempo di lettura: 4 minuti “Il Consiglio Regionale della Campania è fortemente impegnato sul problema dei minori a rischio e per far sì che una buona governance dei fondi del ...FORMAZIONE Rassegna 'Dialoghi formativi'. Dispersione scolastica, nuova piaga nei percorsi di formazione dei giovani. Come evitarla. Quali modi per recuperare un iter che porti i giovani ad una profes ...