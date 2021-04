Advertising

orizzontescuola : Dirigenti scolastici, incontro al Ministero. Giannelli (ANP): “Piano Estate mette a dura prova organico già provato” - LaSacherTorte : Raga le conferenze online con i dirigenti scolastici sono proprio uno show. - orizzontescuola : Concorso dirigenti scolastici, il Ministero autorizza all’ostensione delle prove scritte. Sasso: “Doveroso atto di… - scuolainforma : Concorso dirigenti scolastici 2017, Sasso: ‘Concessa ostensione prove scritte’ - nail18coerenza : @spighissimo Ma anche solo per buttare quelli vecchi dove sotto c’erano le gomme masticate di 40anni fa e dei micro… -

Ultime Notizie dalla rete : Dirigenti scolastici

Orizzonte Scuola

... era presente una rappresentanza della Consulta stessa e gli studenti vincitori del concorso con i rispettivie docenti. I lavori realizzati dagli allievi degli istituti ...La prima sessione è dedicata a, docenti, studenti terza media - scuole superiori. 09.00 - Saluti Istituzionali 09.15 - Moderatore: Gloriamaria Paci, Presentazione dei progetti ...TORRE DEL GRECO. Diversi casi di Covid tra gli alunni e tanti docenti costretti in isolamento domiciliare quali contatti stretti: la preside pone in didattica a distanza tutte le classi della scuola..Coinvolto un plesso dell’istituto comprensivo Leopardi di Torre del Greco, nel Napoletano. La dirigente dispone la didattica a distanza per tutti fino al 6 maggio ...