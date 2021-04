DIRETTA | Recovery plan, cosa cambia per la scuola? Intervista con Rino Di Meglio (Gilda) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Recovery plan e non solo: la scuola è al centro del dibattito politico. A Orizzonte scuola Talk speciale con i leader delle principali organizzazioni sindacali. Intervista con Rino Di Meglio, coordinatore della Gilda degli Insegnanti. L'articolo DIRETTA Recovery plan, cosa cambia per la scuola? Intervista con Rino Di Meglio (Gilda) . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ile non solo: laè al centro del dibattito politico. A OrizzonteTalk speciale con i leader delle principali organizzazioni sindacali.conDi, coordinatore delladegli Insegnanti. L'articoloper laconDi) .

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via le comunicazioni di Draghi alla Camera sul Recovery - La DIRETTA #ANSA - gennaromigliore : Intorno alle 15 interverrò nel question time a @Montecitorio per sottoporre alla Ministra @mara_carfagna la necessi… - orizzontescuola : DIRETTA | Recovery plan, cosa cambia per la scuola? Intervista con Rino Di Meglio (Gilda) - mf_franzosi : RT @Michele_Anzaldi: Il Presidente Draghi interviene in Senato per illustrare il Recovery Plan da 248 miliardi, l'intervento più importante… - eowyn962010 : RT @RadioRadioWeb: 'Il concetto è questo: noi stiamo ipotecando l’Italia e potremmo non farlo. Punto. Il Recovery Plan è la fine della repu… -