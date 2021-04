Diletta Leotta, su "Oggi" le foto dopo lo sfogo: «Ecco il bacio con Ryan Friedkin» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Spuntano le foto di un bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Proprio ieri la conduttrice sportiva si era lamentata dell'attenzione... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Spuntano ledi untra, figlio del proprietario della Roma. Proprio ieri la conduttrice sportiva si era lamentata dell'attenzione...

Advertising

VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - Paolo_Bargiggia : Quando persino @DilettaLeotta vuole dare lezioni di giornalismo e di moralità...Qui, provo a spiegarle qualcosa...… - stanzaselvaggia : “Non sono una mangiauomini”. Diletta Leotta, nel 2021, pensa che una donna debba difendere la sua moralità, anziché… - SailorLoki : i brufoletti di camihawke sono un po' come la nonna di diletta leotta che 'TU SEI BELLA MA PERCHÈ SEI UNA BELLEZZA… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli vs Diletta Leotta: “Sei tu che alimenti il giornalismo spazzatura” - #Selvaggia #Lucarelli… -