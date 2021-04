Diletta Leotta smentisce? Spunta la foto del bacio con Ryan Friedkin! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diletta Leotta e Ryan Friedkin sono stati pizzicati mentre si scambiano quello che sembra un bacio passionale: cosa dirà Can Yaman? Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme? No, la foto del bacio pubblicato dal settimanale Oggi appartiene al passato. Precisamente, la conduttrice sportiva e il figlio del presidente della Roma sono stati pizzicati insieme lo scorso 20 dicembre. La domanda sorge spontanea: perché la paparazzata esce fuori solo oggi? Diletta Leotta e Ryan Friedkin: il bacio Soltanto qualche ora fa, Diletta Leotta pubblicava un lungo sfogo social in cui si diceva stanca dell’accanimento dei media nei suoi ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 28 aprile 2021)Friedkin sono stati pizzicati mentre si scambiano quello che sembra unpassionale: cosa dirà Can Yaman?Friedkin stanno insieme? No, ladelpubblicato dal settimanale Oggi appartiene al passato. Precisamente, la conduttrice sportiva e il figlio del presidente della Roma sono stati pizzicati insieme lo scorso 20 dicembre. La domanda sorge spontanea: perché la paparazzata esce fuori solo oggi?Friedkin: ilSoltanto qualche ora fa,pubblicava un lungo sfogo social in cui si diceva stanca dell’accanimento dei media nei suoi ...

