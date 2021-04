Diletta Leotta si sfoga su Instagram basta gossip su di me (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diletta Leotta si sfoga su Instagram. Dopo settimane di voci, indiscrezioni, ipotesi più o meno fantasiose sulla sua vita privata, dalla rottura con Can Yaman al matrimonio con lo stesso, fino all’attribuzione di diversi nuovi flirt, compreso Ryan Friedkin, figlio del nuovo proprietario della Roma, la giornalista e conduttrice di Dazn ha detto la sua Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 28 aprile 2021)sisu. Dopo settimane di voci, indiscrezioni, ipotesi più o meno fantasiose sulla sua vita privata, dalla rottura con Can Yaman al matrimonio con lo stesso, fino all’attribuzione di diversi nuovi flirt, compreso Ryan Friedkin, figlio del nuovo proprietario della Roma, la giornalista e conduttrice di Dazn ha detto la sua

Advertising

VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - stanzaselvaggia : “Non sono una mangiauomini”. Diletta Leotta, nel 2021, pensa che una donna debba difendere la sua moralità, anziché… - repubblica : Diletta Leotta si sfoga: 'Sono stanca, basta falsità sul mio conto' - KreukRyan : RT @Paolo_Bargiggia: E voi branco di pecoroni che andate dietro a una come la @DilettaLeotta che per fare la morale agli altri mette in mez… - Giusy05033470 : RT @Paolo_Bargiggia: Quando persino @DilettaLeotta vuole dare lezioni di giornalismo e di moralità...Qui, provo a spiegarle qualcosa... ??????… -