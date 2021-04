Diletta Leotta furiosa su IG: “Trattata come una mangiauomini, ora basta, mia nonna…” ecco la verità (FOTO) (Di mercoledì 28 aprile 2021) In queste ore, Diletta Leotta si è resa protagonista di un post su Instagram in cui ha sbottato furiosa per tutti i gossip circolati in rete in questo periodo. La conduttrice sportiva è finita sulla bocca di tutti per la relazione con Can Yamana e per la sua conseguente ipotetica crisi. Successivamente, poi, è stata L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 28 aprile 2021) In queste ore,si è resa protagonista di un post su Instagram in cui ha sbottatoper tutti i gossip circolati in rete in questo periodo. La conduttrice sportiva è finita sulla bocca di tutti per la relazione con Can Yamana e per la sua conseguente ipotetica crisi. Successivamente, poi, è stata L'articolo proviene da KontroKultura.

