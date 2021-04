Diletta Leotta bacia Friedkin (foto): “Storia nata a dicembre”. Can Yaman? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gossip Il giallo attorno alla conduttrice, l’attore turco e il numero due della Roma si fa ancora più misterioso Pubblicato su 28 Aprile 2021 Caos attorno a Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, negli ultimi giorni, è stata la regina del gossip nostrano. Prima si è mormorato che la love story con il divo turco Can Yaman fosse giunta al capolinea per la troppa gelosia di lui, poi che la bella catanese avesse allacciato una relazione con Ryan Friedkin (il figlio del proprietario della Roma), infine l’intervento al veleno della stessa Diletta, che con un post Instagram ha smentito di aver rotto con Yaman e di essere vicina all’imprenditore statunitense. Il magazine Oggi, però, ha un’altra versione. ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gossip Il giallo attorno alla conduttrice, l’attore turco e il numero due della Roma si fa ancora più misterioso Pubblicato su 28 Aprile 2021 Caos attorno a. La conduttrice di Dazn, negli ultimi giorni, è stata la regina del gossip nostrano. Prima si è mormorato che la love story con il divo turco Canfosse giunta al capolinea per la troppa gelosia di lui, poi che la bella catanese avesse allacciato una relazione con Ryan(il figlio del proprietario della Roma), infine l’intervento al veleno della stessa, che con un post Instagram ha smentito di aver rotto cone di essere vicina all’imprenditore statunitense. Il magazine Oggi, però, ha un’altra versione. ...

