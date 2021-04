Digital Innovation Speech: webinar sull’intelligenza artificiale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come viene applicata l’Intelligenza artificiale nei processi aziendali e quali sono i driver che incoraggiano le organizzazioni ad avviare progetti di questo tipo? Quali sono i principali ostacoli e le soluzioni più diffuse? E come sta rispondendo il mercato? Di questa tecnologia – il cui crescente valore per il mondo delle imprese è stato rimarcato da una ricerca dell’Osservatorio del Politecnico di Milano fatta nel 2020 su un campione di aziende di diversi settori – si parlerà durante il nono appuntamento con i webinar gratuiti del ciclo Digital Innovation Speech. Il webinar, in programma per lunedì 3 maggio alle 12.30 sul tema della Trasformazione Digitale, tratterà nello specifico di “Opportunità e mercato dell’Intelligenza artificiale in Italia ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come viene applicata l’Intelligenzanei processi aziendali e quali sono i driver che incoraggiano le organizzazioni ad avviare progetti di questo tipo? Quali sono i principali ostacoli e le soluzioni più diffuse? E come sta rispondendo il mercato? Di questa tecnologia – il cui crescente valore per il mondo delle imprese è stato rimarcato da una ricerca dell’Osservatorio del Politecnico di Milano fatta nel 2020 su un campione di aziende di diversi settori – si parlerà durante il nono appuntamento con igratuiti del ciclo. Il, in programma per lunedì 3 maggio alle 12.30 sul tema della Trasformazionee, tratterà nello specifico di “Opportunità e mercato dell’Intelligenzain Italia ...

Advertising

corsi_i : RT @EcoCircolareCom: ?? Il terzo ospite del nostro prossimo #CircularTalk è Enrico Maria Mosconi, docente @unitusviterbo A lui il compito d… - abouyusouf : Innovation in Digital Payment in Tanzania - CTumiatti : RT @Digital_Magics: Siglato l’accordo tra The Doers S.R.L. e Digital Magics che porterà importanti novità ad imprese e startup: sostegno, f… - CeotechI : RT @CeotechI: La Digital Transformation è una questione di fiducia... - #veeam #digitaltransformation #technology #innovation #digital #bus… - Engage_Magazine : Domani al #ProgrammaticDay parleremo anche di Digital audio - Innovation drives results insieme a Alberto Mazzieri… -