“Difendere la patria dall’islamismo”. L’impressionante lettera dei generali francesi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – lettera dei generali francesi alla classe politica. “Difendere la patria”, messa in serio pericolo “dall’islamismo e dalle orde delle banlieu”. L’appello – pubblicato sulla rivista Valers Actuelles – è firmato da una ventina di generali transapini in pensione che si rivolgono direttamente al presidente Emmanuel Macron e più in generale a tutti i politici. I generali chiedono di Difendere la Francia a tutti i costi, scongiurando la “disintegrazione” della nazione. Ed è bastato questo a scatenare una bufera politica, con la sinistra che non ha preso affatto bene la richiesta. Ma cosa hanno scritto esattamente questi generali? Vediamolo nel dettaglio. La lettera dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr –deialla classe politica. “la”, messa in serio pericolo “e dalle orde delle banlieu”. L’appello – pubblicato sulla rivista Valers Actuelles – è firmato da una ventina ditransapini in pensione che si rivolgono direttamente al presidente Emmanuel Macron e più in generale a tutti i politici. Ichiedono dila Francia a tutti i costi, scongiurando la “disintegrazione” della nazione. Ed è bastato questo a scatenare una bufera politica, con la sinistra che non ha preso affatto bene la richiesta. Ma cosa hanno scritto esattamente questi? Vediamolo nel dettaglio. Ladei ...

