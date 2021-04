‘Dietro la notte’, il thriller di Daniele Falleri è su Sky Cinema (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si chiama ‘Dietro la notte- niente è come sembra-’ il thriller di Daniele Falleri, un film ‘al femminile’ dalla intricata vicenda che si svolge in una notte e con qualcosa che interviene a scombinare un equilibrio precario. Con Elisa Visari, Stefania Rocca, Roberta Giarrusso e Fortunato Cerlino. Falleri regista e sceneggiatore Falleri, attore, sceneggiatore, regista, sessant’anni, toscano, segno zodiacale, acquario. Parlare con lui equivale a respirare ‘dinamismo’; ma anche progressismo, futuro. Si intravede il piglio sicuro dell’esperienza, di chi legge tra le righe, procede, si rinnova di continuo. Questa sua creatura, ‘Dentro la notte’, che ha diretto e di cui ha scritto la sceneggiatura, è il primo suo film per il Cinema e vede la luce proprio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si chiamala notte- niente è come sembra-’ ildi, un film ‘al femminile’ dalla intricata vicenda che si svolge in una notte e con qualcosa che interviene a scombinare un equilibrio precario. Con Elisa Visari, Stefania Rocca, Roberta Giarrusso e Fortunato Cerlino.regista e sceneggiatore, attore, sceneggiatore, regista, sessant’anni, toscano, segno zodiacale, acquario. Parlare con lui equivale a respirare ‘dinamismo’; ma anche progressismo, futuro. Si intravede il piglio sicuro dell’esperienza, di chi legge tra le righe, procede, si rinnova di continuo. Questa sua creatura, ‘Dentro la, che ha diretto e di cui ha scritto la sceneggiatura, è il primo suo film per ile vede la luce proprio ...

