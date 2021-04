Dietro il Videogioco: la storia di Yoko Taro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tagliata dal canale Hori, Nagoya è uno dei più importanti capoluoghi giapponesi: economicamente rilevante e città natale dei condottieri più famosi del sol levante, gli unificatori Nobunaga ed Hideyoshi. Qui, con l'oceano da un lato e un irto castello dal tetto a spiovente dall'altro, è nato e cresciuto anche il nostro Yoko Taro, un autore cult che grazie a NieR: Automata è riuscito (finalmente) a comunicare anche con il grande pubblico. Parliamo di una personalità complessa, ma che nonostante la sua ambiguità negli anni è diventata tutt'altro che inafferrabile. Il suo volto pubblico, una sorta di buffone otaku senza peli sulla lingua e dalla parlantina nervosa, è ormai accostata a un Taro più reale e malinconico: un uomo umile, insicuro, con una grande voglia di esprimersi artisticamente, a prescindere dai mezzi a disposizione. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tagliata dal canale Hori, Nagoya è uno dei più importanti capoluoghi giapponesi: economicamente rilevante e città natale dei condottieri più famosi del sol levante, gli unificatori Nobunaga ed Hideyoshi. Qui, con l'oceano da un lato e un irto castello dal tetto a spiovente dall'altro, è nato e cresciuto anche il nostro, un autore cult che grazie a NieR: Automata è riuscito (finalmente) a comunicare anche con il grande pubblico. Parliamo di una personalità complessa, ma che nonostante la sua ambiguità negli anni è diventata tutt'altro che inafferrabile. Il suo volto pubblico, una sorta di buffone otaku senza peli sulla lingua e dalla parlantina nervosa, è ormai accostata a unpiù reale e malinconico: un uomo umile, insicuro, con una grande voglia di esprimersi artisticamente, a prescindere dai mezzi a disposizione. ...

