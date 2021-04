Di Maio | sterile polemica coprifuoco | litigi offuscano Pnrr

(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Basta con questo clima da campagna elettorale che non aiuta il Paese e non serve ai cittadini. Ci stiamo facendo risucchiare da un vortice effimero, abbandonando quelle che sono le priorità, i passi ...

Spegniamo questapolemica: come ho più volte detto, il governo vuole superare il coprifuoco. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di."I litigi tra forze politiche - ...Prosegue Di: 'Siamo convinti che la riapertura dei voli da e per Forlì faccia bene a tutta la ... Rimini è una delle località turistiche più importanti d'Europa: merita di meglio che una...(Teleborsa) - Sono 13.385 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di poco più di 336mila tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che sale al 4% (0,6% rispett ...Roma, 28 apr. (askanews) - 'Basta con questo clima da campagna elettorale che non aiuta il Paese e non serve ai cittadini. Ci stiamo ...