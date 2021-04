Di Maio: “Inizia una nuova era delle relazioni tra Italia e Libia” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Al fine di valorizzare la ritrovata unità del Paese è interesse dell’Italia assicurare la nostra presenza istituzionale anche in Cirenaica e in Fezzan. Accanto alla nostra ambasciata a Tripoli, unica di uno Stato europeo a restare aperta anche nei momenti più difficili, stiamo infatti riattivando il Consolato Generale d’Italia a Bengasi, dove abbiamo già nominato il Console generale Carlo Batori”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, durante il Question Time alla Camera. “Siamo di fronte a una nuova era delle relazioni tra Italia e Libia”, ha aggiunto. “Stiamo altresì istituendo un Consolato Onorario a Sebha, nel sud – ha aggiunto il ministro -. Contestualmente a queste Iniziative, abbiamo già dato disposizioni per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Al fine di valorizzare la ritrovata unità del Paese è interesse dell’assicurare la nostra presenza istituzionale anche in Cirenaica e in Fezzan. Accanto alla nostra ambasciata a Tripoli, unica di uno Stato europeo a restare aperta anche nei momenti più difficili, stiamo infatti riattivando il Consolato Generale d’a Bengasi, dove abbiamo già nominato il Console generale Carlo Batori”. Lo ha detto Luigi Di, ministro degli Esteri, durante il Question Time alla Camera. “Siamo di fronte a unaeratra”, ha aggiunto. “Stiamo altresì istituendo un Consolato Onorario a Sebha, nel sud – ha aggiunto il ministro -. Contestualmente a questetive, abbiamo già dato disposizioni per ...

