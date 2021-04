"Di Maio col belino di fuori". Agguato di "Striscia" a Danilo Toninelli, sconcertante: lui risponde così, imbarazzo totale | Video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il caso del Video di Beppe Grillo e delle rovinose conseguenze suscitato da quelle immagini tiene banco anche a Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5. Nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile, infatti viene proposto un Video del finto Grillo che parla del Video incriminato con onorevoli e politici, il tutto in prossimità dei palazzi del potere, a Roma. "Pronto... Di Maio, visto che casino? Devo andare avanti: hai ragione. Mentre lo faccio, tu vattene affan***", si apre il servizio, con gli insulti del finto-Grillo al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Dunque viene intercettato Matteo Colaninno del Pd. "Se hai fatto bene? Io sarei stato zitto", spiega Colaninno. "Guarda che io ho il Video di Matteo Renzi che col perizoma leopardato balla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il caso deldi Beppe Grillo e delle rovinose conseguenze suscitato da quelle immagini tiene banco anche ala Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5. Nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile, infatti viene proposto undel finto Grillo che parla delincriminato con onorevoli e politici, il tutto in prossimità dei palazzi del potere, a Roma. "Pronto... Di, visto che casino? Devo andare avanti: hai ragione. Mentre lo faccio, tu vattene affan***", si apre il servizio, con gli insulti del finto-Grillo al ministro degli Esteri, Luigi Di. Dunque viene intercettato Matteo Colaninno del Pd. "Se hai fatto bene? Io sarei stato zitto", spiega Colaninno. "Guarda che io ho ildi Matteo Renzi che col perizoma leopardato balla ...

Dabaiba presto a Roma. Di Maio annuncia un nuovo contatto Italia - Libia La visita di Dabaiba a Roma seguirà una fitta serie di contatti che il governo italiano ha avuto col nuovo esecutivo di Tripoli. Di Maio ha incontrato la ministra degli Esteri, Najla al Mangoush , la ...

Expo 2020 Dubai: Di Maio inaugura il padiglione Italia Il giorno prima a Abu Dhabi , nel corso del bilaterale, ha avuto un colloquio col suo omologo ... Ultimo appuntamento della missione del ministro Di Maio, la visita al contingente italiano (120 unità) ...

