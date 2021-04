Di Battista | se voli stato per vacanza Casellati si dimetta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Battista voli

Agenzia ANSA

Lo scrive in un post l'ex deputato M5s, Alessandro Di, dove commenta la notizia sull'uso deidi Stato per 124 volte nell'ultimo anno: "c'è chi sostiene che un'ora di Falcon costi tra i ...... dove avrebbe tentato di speculare sui nascentiintercontinentali con il Brasile, Paese dove ... all'ambasciatore genovese nell'Impero ottomanoDurazzo che, con un complicato sistema di ..."Non vorrei rovinare l'atmosfera idilliaca e conformista della Pax draghiana ma se la Casellati avesse utilizzato davvero un aereo di Stato per le sue vacanze dovrebbe dimettersi all'istante. (ANSA) ...