“Devi vergognarti”. Isola dei Famosi, è successo dietro le quinte. Tra Jeda e il vip sono volati gli stracci (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il fidanzato dell’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ Vera Gemma, Jeda Lenfoire, ha vuotato il sacco e ha voluto dire la sua su ciò che succede dietro le quinte del programma condotto da Ilary Blasi. Attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di sbottare e raccontare dei dettagli decisamente molto clamorosi. Una vera e propria invettiva che ha preso di mira in particolare un vip. Anche se non lo ha nominato direttamente, tutto fa pensare che il riferimento sia indirizzato proprio a lui. In passato la dolce metà della concorrente del reality show Mediaset aveva difeso la donna: “Sto bene ma sono un po’ inc*zzato per quello che ha detto prima Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna, ha dimostrato di essere un egoista, un maleducato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il fidanzato dell’ex naufraga de ‘L’dei’ Vera Gemma,Lenfoire, ha vuotato il sacco e ha voluto dire la sua su ciò che succedeledel programma condotto da Ilary Blasi. Attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di sbottare e raccontare dei dettagli decisamente molto clamorosi. Una vera e propria invettiva che ha preso di mira in particolare un vip. Anche se non lo ha nominato direttamente, tutto fa pensare che il riferimento sia indirizzato proprio a lui. In passato la dolce metà della concorrente del reality show Mediaset aveva difeso la donna: “Sto bene maun po’ inc*zzato per quello che ha detto prima Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna, ha dimostrato di essere un egoista, un maleducato ...

Advertising

mackaying : @_ariannnn io non ho mai avuto nessun problema col mio naso finchè non ho scaricato tiktok dove se non hai un naso… - llyfrausandrain : @marieleserie vergognati devi vergognarti - francobus100 : 'Da ragazzina fui aggredita due volte e stetti zitta. A mia figlia dirò: urla, mordi, insulta. A vergognarti non d… - paolodajeroma : @skyonee_ @Mercedesgle7 Si che lo hai toccato tu! vergognati devi solo vergognarti..!! - MaxMarucci : @colvieux @MassimoGalli51 @sbonaccini @sbonaccini devi vergognarti. Hai provato a provocare il prof.… -