Destruction AllStars si prepara per la Stagione 1 con un nuovo personaggio, modalità foto e altro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo studio di sviluppo Lucid Games ha dettagliato i contenuti e la roadmap della Stagione 1 di Destruction AllStars in un post sul blog pubblicando inoltre un nuovo trailer. La Stagione 1, soprannominata Hotshots, verrà lanciata il 5 maggio 2021 e Alba sarà la prima nuova AllStar in arrivo nel gioco. Alba è una veterana della competizione ed è tornata dopo diversi anni lontana dal caos che si svolge in Destruction AllStars. È un'agguerrita concorrente proveniente dalla Scozia che porta nell'arena molta determinazione e un'armatura da battaglia high-tech. Scopriremo di più su Alba grazie alla sua Serie sfida che uscirà insieme alla Stagione 1. La prima Stagione porta anche il primo AllStar Pass per il gioco con cosmetici da guadagnare ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo studio di sviluppo Lucid Games ha dettagliato i contenuti e la roadmap della1 diin un post sul blog pubblicando inoltre untrailer. La1, soprannominata Hotshots, verrà lanciata il 5 maggio 2021 e Alba sarà la prima nuova AllStar in arrivo nel gioco. Alba è una veterana della competizione ed è tornata dopo diversi anni lontana dal caos che si svolge in. È un'agguerrita concorrente proveniente dalla Scozia che porta nell'arena molta determinazione e un'armatura da battaglia high-tech. Scopriremo di più su Alba grazie alla sua Serie sfida che uscirà insieme alla1. La primaporta anche il primo AllStar Pass per il gioco con cosmetici da guadagnare ...

