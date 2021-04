Denise Pipitone, il mistero della telefonata di Anna Corona e la testimonianza di un anziano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da settimane ormai si continua a parlare del giallo sulla scomparsa di Denise Pipitone, la piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo in Sicilia. Sono passati ben 17 anni da quel giorno ed ancora oggi sono tanti i dubbi sulla sua sparizione. In questi ultimi giorni emergono nuovi elementi e personaggi che potrebbero aiutare a riaprire il caso e sciogliere i nodi di questa travagliata vicenda. Denise Pipitone, è ancora giallo sulla sua scomparsa Fin da subito le attenzioni si sono concentrate sull'ex moglie del papà di Denise, Anna Corona. Nella puntata di oggi 28 aprile di Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci, la conduttrice ha ricordato una chiamata avvenuta nel giorno della scomparsa della piccola tra ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da settimane ormai si continua a parlare del giallo sulla scomparsa di, la piccola scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo in Sicilia. Sono passati ben 17 anni da quel giorno ed ancora oggi sono tanti i dubbi sulla sua sparizione. In questi ultimi giorni emergono nuovi elementi e personaggi che potrebbero aiutare a riaprire il caso e sciogliere i nodi di questa travagliata vicenda., è ancora giallo sulla sua scomparsa Fin da subito le attenzioni si sono concentrate sull'ex moglie del papà di. Nella puntata di oggi 28 aprile di Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci, la conduttrice ha ricordato una chiamata avvenuta nel giornoscomparsapiccola tra ...

