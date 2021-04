Democrazia in Europa? C’è da preoccuparsi, secondo Freedom House (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Democrazia è sotto assedio nei Paesi dell’Europa centrale e sudorientale. È questa la denuncia dell’ultimo report di Freedom House, Nations in Transit 2021. Lo studio registra un calo nello stato dei sistemi democratici, dei media, della libertà elettorale e del rispetto dei diritti umani nella regione. Un attacco che si compie da parte di alcune classi dirigenti con l’obiettivo di restare al potere: “I leader eletti in Europa e in Eurasia stanno minando le stesse istituzioni che li hanno portati in carica, rifiutando le norme democratiche e promuovendo sistemi alternativi di governo autoritario”. Da quanto si legge nello studio annuale, “la forza complessiva della Democrazia nella regione è diminuita per 17 anni consecutivi, e il numero di paesi classificati come democrazie è sceso ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laè sotto assedio nei Paesi dell’centrale e sudorientale. È questa la denuncia dell’ultimo report di, Nations in Transit 2021. Lo studio registra un calo nello stato dei sistemi democratici, dei media, della libertà elettorale e del rispetto dei diritti umani nella regione. Un attacco che si compie da parte di alcune classi dirigenti con l’obiettivo di restare al potere: “I leader eletti ine in Eurasia stanno minando le stesse istituzioni che li hanno portati in carica, rifiutando le norme democratiche e promuovendo sistemi alternativi di governo autoritario”. Da quanto si legge nello studio annuale, “la forza complessiva dellanella regione è diminuita per 17 anni consecutivi, e il numero di paesi classificati come democrazie è sceso ...

