Delitto di Avellino, la chat prima dell'omicidio: 'Non rimane nessuno, nemmeno mia sorella' (Di mercoledì 28 aprile 2021) 'Amo', no, mia sorella non può rimanere. Capisci meglio cosa intendo, per favore'. E' uno dei messaggi che Elena ha inviato al fidanzato Giovanni, poco prima che il ragazzo si intrufolasse nella sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021) 'Amo', no, mianon puòre. Capisci meglio cosa intendo, per favore'. E' uno dei messaggi che Elena ha inviato al fidanzato Giovanni, pocoche il ragazzo si intrufolasse nella sua ...

Advertising

infoitinterno : Delitto di Avellino, in chat il piano di Elena e Giovanni per la strage: “Non deve rimanere nessuno” - mattino5 : Un nuovo omicidio in famiglia ad Avellino: padre ucciso dalla figlia e dal fidanzato ma volevano eliminare anche ma… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Delitto di Avellino. Le chat dell'orrore dei fidanzati: 'Amò, mia sorella non può rimanere' - rep_napoli : Delitto di Avellino. Le chat dell'orrore dei fidanzati: 'Amò, mia sorella non può rimanere' [di Irene de Arcangelis… - repubblica : Delitto di Avellino. Le chat dell'orrore dei fidanzati: 'Amò, mia sorella non può rimanere' -