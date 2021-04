De Benedetto assolto: il sostegno del ministro Fabiana Dadone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Walter De Benedetto e la sua serra di cannabis: assolto perché il fatto non costituisce reato. A dare l’annuncio è stata il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, che ha “festeggiato” con un test antidroga. Chi è Walter De Benedetto? Walter De Benedetto ha 49 anni ed è malato di artrite reumatoide da quando Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Walter Dee la sua serra di cannabis:perché il fatto non costituisce reato. A dare l’annuncio è stata ilper le Politiche Giovanili, che ha “festeggiato” con un test antidroga. Chi è Walter De? Walter Deha 49 anni ed è malato di artrite reumatoide da quando

Advertising

6000sardine : #Cannabis medica: ASSOLTO Walter De Benedetto! Il fatto non sussiste. 'Coltivava marijuana non per spaccio ma per… - TNannicini : I giudici fanno i giudici e sono contento che Walter De Benedetto sia stato assolto. Però tocca a noi, al Parlament… - fattoquotidiano : CANNABIS / SENTENZA STORICA Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la prod… - uPigno : RT @TNannicini: I giudici fanno i giudici e sono contento che Walter De Benedetto sia stato assolto. Però tocca a noi, al Parlamento italia… - Ludovica2019 : RT @rtl1025: ?? È stato assolto 'perché il fatto non sussiste' Walter De Benedetto, paziente di artrite reumatoide, imputato in un processo… -