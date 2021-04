Ddl Zan | si sblocca la legge Zan | calendarizzata in Senato la legge contro omotransfobia | misoginia e abilismo

Fedez : La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte c… - TgLa7 : #Omofobia: commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato il ddl #Zan per il contrasto all'omofobia. La calend… - fanpage : Il ddl Zan è stato calendarizzato in Senato: si sblocca la legge contro l’omofobia - stef_taekook : RT @Fedez: La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte ci sono quasi… - theromanin : RT @Fedez: La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte ci sono quasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Così una nota della presidenza della Conferenza episcopale italiana, che in merito al testo in discussione tiene ad evidenziare che "in questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del...... al di là delle posizioni delle posizioni espresse diverse in queste settimane, siamo riusciti a fare un primo passo avanti verso l'approvazione del'. Lo dice il senatore del Pd Franco ...Per la Presidenza Cei la legge in discussione al Senato non si deve prestare ad «ambiguità interpretative» né può «combattere la discriminazione» con «l’intolleranza» ...Una nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, commenta la notizia della calendarizzazione in Commissione Giustizia al Senato del dibattito sul disgeno di legge Zan, che introdurebbe ...