Ddl Zan | ci sono critiche anche tra i dem La senatrice Valente | «Escludere le donne e l’identità di genere»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Via libera alla discussione sul ddl Zan in Senato. A distanza di 6 mesi dalla sua approvazione alla Camera, il disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo è stato finalmente calendarizzato in Commissione Giustizia. Gli ostacoli sul cammino del ddl verso l’approvazione definitiva erano stati messi principalmente dalla Lega: il presidente della commissione – il leghista Andrea Ostellari, che si è autonominato relatore per la discussione in programma – ha posticipato il dibattito di settimana in settimana prima che si uscisse dall’impasse. Ma la discussione sulla sua conversione in legge non si è consumato solo tra difensori della sedicente “libertà di opinione” e progressisti dei diritti civili:tra le file del centrosinistraemerse posizioni a favore di alcune modifiche sul testo. April 28, 2021 «Finalmente ...