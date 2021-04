Ddl Zan calendarizzato in Senato: si sblocca il disegno di legge contro l’omotransfobia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si sblocca il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia al Senato. Adesso se ne discuterà. È stato infatti incardinato nella commissione Giustizia. Dopo settimane di polemiche, rimpalli pressing e resistenze. La calendarizzazione è passata con 13 sì e 11 no. A chiedere da tempo l’avvio della discussione sono Pd, M5s, Leu e Italia viva. Contrario il Centrodestra. Il provvedimento era stato approvato in prima lettura alla Camera da mesi: lo scorso 4 novembre 2020. Esultano i promotori “La legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva”, afferma su ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 aprile 2021) SiildiZanal. Adesso se ne discuterà. È stato infatti incardinato nella commissione Giustizia. Dopo settimane di polemiche, rimpalli pressing e resistenze. La calendarizzazione è passata con 13 sì e 11 no. A chiedere da tempo l’avvio della discussione sono Pd, M5s, Leu e Italia viva. Contrario il Centrodestra. Il provvedimento era stato approvato in prima lettura alla Camera da mesi: lo scorso 4 novembre 2020. Esultano i promotori “La, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva”, afferma su ...

