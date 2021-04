Ddl Omofobia, Zan: «Ostellari relatore? Userà il suo ruolo per ostacolare questa legge» – Il video (Di mercoledì 28 aprile 2021) «La legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo è finalmente stata calendarizzata in commissione Giustizia al Senato». L’annuncio arriva direttamente dal deputato dem Alessandro Zan, che in un video postato sui social ha commentato anche la notizia che vedrà il leghista Andrea Ostellari assumere il ruolo relatore della stessa commissione che dovrà discutere il ddl. «Ostellari sostiene che siccome la calendarizzazione è passata con un voto contrario su 13 la Commissione è spaccata e quindi dovrà fare gli interessi delle parti. Questo», spiega Zan, «è una grande bugia perché lui è, e probabilmente sarà, uno dei nemici di questa legge e vuole utilizzare il suo ruolo di presidente per ostacolarla e affossarla. Questo potrebbe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Lacontro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo è finalmente stata calendarizzata in commissione Giustizia al Senato». L’annuncio arriva direttamente dal deputato dem Alessandro Zan, che in unpostato sui social ha commentato anche la notizia che vedrà il leghista Andreaassumere ildella stessa commissione che dovrà discutere il ddl. «sostiene che siccome la calendarizzazione è passata con un voto contrario su 13 la Commissione è spaccata e quindi dovrà fare gli interessi delle parti. Questo», spiega Zan, «è una grande bugia perché lui è, e probabilmente sarà, uno dei nemici die vuole utilizzare il suodi presidente per ostacolarla e affossarla. Questo potrebbe ...

