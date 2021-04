DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 29 aprile: Can ricorda una lite con Sanem (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ben ritrovati un nuovo appuntamento con le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda giovedì 29 aprile 2021? Gli spoiler rivelano che Mevkibe fallirà L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quarto appuntamento settimanale di– Le Ali delBen ritrovati un nuovo appuntamento con ledi– Le Ali del, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda giovedì 292021? Gli spoiler rivelano che Mevkibe fallirà L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

team_world : Dopo il grande successo di #Daydreamer - Le Ali del Sogno, arriva in Italia una nuova serie con protagonista CAN YA… - infoitcultura : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 28 aprile: una buona notizia per Melihat - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 28 aprile: Mevike invita Can, Nihat si sente male - matildexxxxxx : @simpfordarkling daydreamer le ali del sogno ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 28 aprile 2021: un intruglio di erbe salverà la memoria di Can… -