Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 29 aprile 2021: la strana idea di Sanem per aiutare Can (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelle anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna giovedì 29 aprile 2021 alle 16:35 su Canale 5 Sanem escogita un nuovo piano per far tornare i ricordi di Can. Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 29 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni scopriamo che a Sanem è venuta in mente una strana idea per aiutare Can. Il Divit, anche se nel pieno della campagna pubblicitaria, vista l'insistenza di Mevkibe, accetta il suo invito. Ma il tentativo di fargli bere il the miracoloso si rivela inutile, perchè a bere il preparato è Nihat, che finisce in ospedale. Sanem allora, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelledi- Le ali del, che torna giovedì 29alle 16:35 su Canale 5escogita un nuovo piano per far tornare i ricordi di Can.- Le ali deltorna con la puntata di giovedì 29su Canale 5 alle 16:35. Nellescopriamo che aè venuta in mente unaperCan. Il Divit, anche se nel pieno della campagna pubblicitaria, vista l'insistenza di Mevkibe, accetta il suo invito. Ma il tentativo di fargli bere il the miracoloso si rivela inutile, perchè a bere il preparato è Nihat, che finisce in ospedale.allora, ...

