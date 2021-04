Dayane Mello “bidona” Giulia Salemi per Mario Balotelli? La segnalazione di gossip dopo una live (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dayane Mello e Mario Balotelli avvistati (di nuovo) insieme? dopo avere parlato di lui offrendo a Chi Magazine una “mezza” smentita, la modella brasiliana potrebbe essere stata beccata ancora una volta con il calciatore. Dayane Mello e Mario Balotelli, nuovo “avvistamento” Con Mario Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 aprile 2021)avvistati (di nuovo) insieme?avere parlato di lui offrendo a Chi Magazine una “mezza” smentita, la modella brasiliana potrebbe essere stata beccata ancora una volta con il calciatore., nuovo “avvistamento” Con? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere. Ci vogliamo bene a prescindere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - MediasetPlay : Pronti per #IsolaParty? Gli ospiti di stasera saranno... Dayane Mello, Tiziana Foschi, Andrea Zelletta e gli IPants… - IsolaDeiFamosi : Here we are! Dayane Mello è con noi a #isola party! Avete delle domande per lei? Twittatele con #ISOLAPARTY per in… - ilaria06744706 : RT @naatlux: dayane mello e alba reche aka le bone che non si sa come ma hanno preso il PALO - acpm2121 : RT @CheDonnait: Dayane Mello elogia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, confidando che grazie alla loro storia è tornata a credere nell'amo… -