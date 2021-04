Dario Vergassola e la figlia Caterina | ecco chi è la ragazza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La vita privata di, il rapporto con lachi è la, “sono un padre inconcludente”.Torna su Raiuno, ospite della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, il comico: molto riservato sulla sua vita privata, il comico ligure è sposato ed ha due figli, Filippo e. Parla poco spesso della sua famiglia e di sua moglie ha raccontato a ‘Il Fatto Quotidiano’: “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore”. Leggi anche –> Gioele Dix, carriera e curiosità dell’attore: che fine aveva fattoha raccontato di quando fu ...

è tra gli ospiti della puntata in onda oggi, mercoledì 28 aprile, del programma di Raiuno condotto da Serena Bortone 'Oggi è un altro giorno'. Comico e conduttore televisivo, della ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche: chi è, età, carrieraè nato a La Spezia il 3 maggio del 1957 ed è un noto comico, cabarettista, cantautore, umorista e attore. Dopo aver lavorato ...La vita privata di Dario Vergassola, il rapporto con la figlia Caterina: ecco chi è la ragazza, "sono un padre inconcludente".Vita privata di Dario Vergassola: quanti anni ha, quanto è alto e quanto pesa, dov'è nato e dove vive. Chi è la moglie, i due figli ...