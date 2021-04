Dal dimenticatoio chef Rubio incita alla violenza. #Brumotti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa succede se un personaggio influente sui social giustifica la violenza? Il caso di chef Rubio contro Vittorio Brumotti aggredito a Roma Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cosa succede se un personaggio influente sui social giustifica la? Il caso dicontro Vittorio Brumotti aggredito a Roma

ColeiCheRompe : @deltamikeMD Per uscire dal dimenticatoio devi dire per forza qualcosa o di incredibilmente sensazionale o di incre… - patriziadegioia : RT @mptuitter: @vanabeau E non stupisce nemmeno (purtroppo), ma spaventa, la delegittimazione sistematica della difesa della ragazza, con l… - HaVato : @galeazzobignami @a_meluzzi È un anno che si sapeva che conte sarebbe stato sostituito dal rettile immondo. Socci &… - mptuitter : @vanabeau E non stupisce nemmeno (purtroppo), ma spaventa, la delegittimazione sistematica della difesa della ragaz… - stellina96_ : RT @manuestrella6: #isola #isoladeifamosi2021 stavo ripensando alle parole di Daniela Martani su Francesca Lodo e porca miseria quanto ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal dimenticatoio Dal dimenticatoio chef Rubio incita alla violenza. #Brumotti È principalmente dal social dell'uccellino blu che l'unto e bisunto pontifica e attacca, il più delle volte senza mezzi termini perché si sa, lui è uno vvvero . L'ultimo a essere entrato nel mirino ...

Un incontro pubblico online perché l'ex asilo Della Penna non cada nel dimenticatoio L'ex asilo Carlo Della Penna , abbandonato ormai dal 2009, torna al centro del dibattito pubblico. Le associazioni Porta Nuova e Italia Nostra del Vastese organizzano per venerdì 30 aprile, alle 18.15, un incontro formativo in rete sul vecchio ...

Un incontro pubblico online perché l’ex asilo Della Penna non cada nel dimenticatoio L'ex asilo Carlo Della Penna, abbandonato ormai dal 2009, torna al centro del dibattito pubblico. Le associazioni Porta Nuova e Italia Nostra del Vastese organizzano per venerdì 30 aprile, alle 18.15, ...

