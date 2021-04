Dai vaccini alla variante fino ai dati falsati sui morti: ecco perché l’India ora preoccupa il mondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Covid, India: “I dati reali sui morti sono più del doppio di quelli ufficiali” I dati reali suo morti per Covid in India sono “più del doppio di quelli ufficiali”: lo sostengono diversi esperti, che spiegano perché la variante indiana non deve essere sottovalutata dagli altri Paesi. In un articolo del Corriere della Sera, infatti, vengono elencati i tre principali motivi per cui ciò che sta accadendo in India in qualche modo ci riguarda da vicino. Il primo punto è proprio sui numeri dell’emergenza che appaiono sottostimati per diverse ragioni. Se al tempo stesso nel Paese vengono registrati il 50% dei nuovi casi globali al giorno, è pur vero che il rapporto tra positivi e decessi è mediamente più basso rispetto ad altri Paesi, come ad esempio l’Italia. In India, infatti, su oltre 17 ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Covid, India: “Ireali suisono più del doppio di quelli ufficiali” Ireali suoper Covid in India sono “più del doppio di quelli ufficiali”: lo sostengono diversi esperti, che spieganolaindiana non deve essere sottovalutata dagli altri Paesi. In un articolo del Corriere della Sera, infatti, vengono elencati i tre principali motivi per cui ciò che sta accadendo in India in qualche modo ci riguarda da vicino. Il primo punto è proprio sui numeri dell’emergenza che appaiono sottostimati per diverse ragioni. Se al tempo stesso nel Paese vengono registrati il 50% dei nuovi casi globali al giorno, è pur vero che il rapporto tra positivi e decessi è mediamente più basso rispetto ad altri Paesi, come ad esempio l’Italia. In India, infatti, su oltre 17 ...

