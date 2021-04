Dagli attacchi al no alla sfiducia, la versione di Salvini sul voto su Speranza: ‘Preferirei Sileri al suo posto, ma questa era mozione contro Draghi’ (Di mercoledì 28 aprile 2021) Matteo Salvini tra silenzi imbarazzati e giustificazioni prova a motivare il no alla mozione di sfiducia individuale, targata Fratelli d’Italia, nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza, votata oggi in Senato. “Non era una mozione contro Speranza ma per mandare a casa Draghi”. Così le critiche rivolte al ministro dall’inizio della pandemia fino alle polemiche sul coprifuoco da parte del leader della Lega, sono d’un tratto lontani ricordi. E incalzato su questo, fuori dal Senato, Salvini replica: “Conto che Arcuri possa essere presto un collega di Speranza e viceversa. Io preferirei tutta la vita Sileri come ministro della Salute” e dopo aver rilanciato la commissione d’inchiesta su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Matteotra silenzi imbarazzati e giustificazioni prova a motivare il nodiindividuale, targata Fratelli d’Italia, nei confronti del ministro della Salute, Roberto, votata oggi in Senato. “Non era unama per mandare a casa Draghi”. Così le critiche rivolte al ministro dall’inizio della pandemia fino alle polemiche sul coprifuoco da parte del leader della Lega, sono d’un tratto lontani ricordi. E incalzato su questo, fuori dal Senato,replica: “Conto che Arcuri possa essere presto un collega die viceversa. Io preferirei tutta la vitacome ministro della Salute” e dopo aver rilanciato la commissione d’inchiesta su ...

