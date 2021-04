DAD promossa o bocciata? Cosa pensano gli studenti

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La didattica a distanza piace agli? Sembrerebbe di no: il 62% dei 10.000 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni intervistati con un sondaggio promosso dal portale Skuola.net e dall’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, GAP, cyberbullismo) dà infatti un giudizio negativo della sua Dad. Il perché? Va rintracciato in un mix di fattori su cui riflettere, anche considerando il rientro in aula alle superiori dal 70% al 100% in presenza – nelle zone gialle e arancioni – a partire dal 26 di aprile, giusto in tempo per l’ultimo mese di scuola. DISTRATTI DA TECNOLOGIA La didattica a distanza non convince soprattutto perché il 48,6% deglisostiene di aver perso la motivazione a seguire le lezioni, complici anche docenti che non sono riusciti a organizzare lezioni stimolanti. Un aspetto che ha gravato pesantemente anche sul ...